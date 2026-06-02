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Yareli Rodríguez, fuera del Ayuntamiento

Por Redacción

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Yareli Rodríguez, fuera del Ayuntamiento
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      CIUDAD VALLES.- Ahora sí, se fue Yareli Rodríguez Vázquez de la dirección de Cultura y tomó ese cargo Salvador Jurado Ávalos.

      En el cambio del mes pasado, existió la noticia de que la exreina de la Feria se iría y llegaría Jurado, sin embargo, la orden se revirtió y Yareli se quedó un mes más en el cargo.

      Este lunes, luego del proceso de entrega-recepción, en el que Yareli no estuvo presente, aunque sí sus colaboradores, le fueron entregadas las documentaciones a Salvador Jurado, quien se sentó en el escritorio de Cultura por primera vez, sin temor a ser levantado de nuevo.

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