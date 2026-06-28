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11 mdd para el Tricolor por avanzar a los 16vos.

Por El Universal

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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11 mdd para el Tricolor por avanzar a los 16vos.
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      México.- Además de asegurar su lugar en la fase de eliminación directa del Mundial 2026, la Selección Mexicana también obtuvo una importante recompensa económica por parte de la FIFA.

      Con su clasificación a los dieciseisavos de final, el Tricolor tiene garantizado un premio de 11 millones de dólares, cantidad que forma parte del esquema de incentivos económicos establecido por el organismo para esta Copa del Mundo.

      El premio no solo representa un reconocimiento deportivo, sino que también sirve para cubrir gastos de operación, preparación y logística de las selecciones durante el torneo. Además, una parte del monto suele repartirse entre los futbolistas convocados y el cuerpo técnico como bonos por objetivos cumplidos.

      En caso de seguir avanzando, la cifra aumentará de manera considerable. Si México consigue instalarse en los octavos de final, la bolsa ascenderá a 15 millones de dólares. Un pase a los cuartos de final elevaría el premio hasta 19 millones.

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      Las cantidades continúan incrementándose conforme avanza el torneo. Los equipos que lleguen a las semifinales aseguran al menos 27 millones de dólares, mientras que el campeón del Mundial 2026 recibirá un premio cercano a los 40 millones de dólares.

      Más allá de la ilusión deportiva y la euforia de los fanáticos, cada victoria también representa un beneficio económico para la Federación Mexicana de Futbol. Por ahora, el Tricolor ya tiene asegurados 11 millones de dólares simplemente por haber superado la fase de grupos y meterse entre los 32 mejores equipos del torneo.

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