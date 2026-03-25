a todo pulso

SE ACABÓ la directiva del Atlético de San Luis ya no tuvo paciencia y termino su relación con el profesor Guillermo Abascal; la gota que derramó el vaso fue la derrota ante el León del pasado sábado en donde el equipo potosino no jugó a nada, por el contrario, fue muy notorio su bajo rendimiento y sobre todo el parado que su técnico utilizó de inicio. En el futbol muy constantemente se dice que los entrenadores se mueren con la suya, y es válido, pero cuando tu equipo está jugando con aspiraciones a ganar o al menos a tener un buen funcionamiento, pero en ocasiones esa terquedad lleva a los técnicos a encerrarse en su burbuja que solo ellos y su cuerpo técnico entienden y creen que la realidad no la ven aficionados y directivos. Durante los casi dos torneos que dirigió Abascal nunca se vio a un equipo con una idea clara de juego, fueron muy pocos los encuentros en que medio convenció y sus resultados también fueron muy malos, así que como se mueren con sus ideas, también esto los lleva a sumar fracasos en sus carreras.

ERA IMPOSIBLE aguantarlo hasta el término del torneo; normalmente los clubes se protegen con cláusulas en los contratos en donde se señalan objetivos a cumplir y si antes de la conclusión del certamen es obvio que ya no se obtendrá lo planeado se llega a acuerdos entre ambas partes, no es que el ADSL no tuviera los recursos económicos para pagar la salida del técnico, es que lo escrito se tiene que respetar; el aguantarlo hasta la jornada 12 tiene una clara explicación y ya a sabiendas de que el torneo está perdido para clasificar a liguilla no había razón para mantenerlo.

EL INTERINO será Raúl Chabrand que estaba a la categoría Sub 21, Chabrand dirigió la selección nacional juvenil Sub 17 en donde fue parte del crecimiento de varios jugadores que actualmente destacan en sus clubes e incluso en selección mayor, también se ha desempeñado como auxiliar con algunos equipos de primera división; con esto quiero decir que no es un improvisado como algunos han dicho, es una persona de muchos años en el futbol como jugador y como entrenador, hay que ver cuales son los planes de la directiva o si existe la oportunidad de que en caso de hacer buen papel en los cinco juegos que restan se pueda mantener en el puesto, le toca un cierre complicado visitará a Monterrey y Toluca, recibe a Pumas y Santos y termina de visitante en contra de Juárez, nada fácil.

QUE REACCIÓN habrá de parte de los jugadores, es una pregunta que siempre existe al cambio de técnico, en muchas ocasiones es favorable ya que los borrados tienen una nueva oportunidad de participar y salvar contrato y los que están jugando tratan de demostrar porqué son titulares, siempre cambia el estado de ánimo y se espera que sea para bien, pero es muy importante que se les exija y se les haga reaccionar comprometiéndolos a dar un extra, deben de hacer conciencia que ya un técnico se fue, en parte, por su bajo rendimiento.

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LA DIRECTIVA siempre será la parte más difícil para los dirigentes tomar estas medidas, pero son necesarias cuando el proyecto no funciona, es bueno reconocer que el error es parte del futbol, se debe de reaccionar no solo porque la afición lo pida, también por sanidad a la institución y empezar a trabajar en el nuevo proyecto ya que habrá tiempo por el campeonato mundial.

UNA SACUDIDA al árbol será necesaria y aquellos que no se justifique su continuidad en el equipo tendrán que buscar otros horizontes, ya que hay varios que a pesar de muchas oportunidades ya no dieron más.

BUEN CONSEJERO será no precipitarse en sus decisiones, hacer las cosas con la sapiencia y la calma necesaria, ya que insistimos tiempo hay, porque siendo realistas este torneo ya se perdió. La elección del nuevo timonel no es fácil, son muchos los factores a tomar en cuenta, qué características se buscan en quien venga y con qué plantel se contará, debe de haber una equidad en estos temas ya que si quiere renacer con la temporada 2026-2027 se deben de corregir los errores que ya están más que detectados. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com