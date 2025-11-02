Abascal enfrenta la presión tras derrota

La noche del pasado viernes en el Estadio Alfonso Lastras dejó un ambiente cargado de frustración e incertidumbre para el Atlético de San Luis, luego de una nueva derrota del equipo en los últimos minutos ante FC Juárez. La afición, visiblemente molesta, expresó desde las gradas su descontento con el técnico español Guillermo “Memo” Abascal, pidiendo abiertamente su salida del banquillo potosino.

Tras el encuentro, Abascal enfrentó una conferencia de prensa tensa y cargada de molestia, donde sus respuestas reflejaron el peso de la presión y la incomodidad ante los cuestionamientos sobre su gestión.

“Autogol y roja directa. Creo que es suficiente”, respondió con evidente irritación cuando se le preguntó en qué momento consideraba que se le fue el partido al equipo. Una frase breve que resume su interpretación del encuentro, pero que también dejó ver cierta resistencia a asumir responsabilidad más allá de los errores puntuales.

El estratega defendió su trabajo y el del plantel, afirmando tener “plena confianza en el grupo y en el proyecto”, aunque reconoció la falta de contundencia y la necesidad de mayor experiencia en ataque. “Si tuviéramos un jugador que acompañara a Pedro con goles, el partido habría sido distinto”, comentó, señalando la falta de efectividad como el principal obstáculo del equipo.

Pese a los argumentos del técnico, el entorno rojiblanco parece haber entrado en una etapa de desgaste evidente entre el cuerpo técnico, el plantel y la afición, que comienza a perder la paciencia ante los resultados adversos. En sus últimas siete presentaciones, el Atlético de San Luis ha mostrado un patrón preocupante: dominar los primeros tiempos y desmoronarse en el cierre, un síntoma de debilidad mental y física que el propio Abascal reconoció.