Adiós a Portugal

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Cristiano Ronaldo anunció el jueves que no volverá a vestir la camiseta de Portugal, poniendo fin a una carrera que abarcó seis Copas del Mundo e incluyó un título europeo y el récord masculino de goles internacionales de todos los tiempos.

El anuncio supone el final de una laureada carrera que comenzó hace más de dos décadas, antes de la Eurocopa de 2004, y terminó con su salida de la selección nacional tras distanciarse del técnico Jorge Jesus.

"Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional", dijo el delantero de 41 años, en un largo mensaje en video en redes sociales. "Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo".

"Hoy ha llegado el momento de pasarla al futuro. No fue una decisión fácil porque algunas decisiones no se toman solo con la mente. También se toman con el corazón. Un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre ha llegado a su fin", añadió.

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Cristiano seguirá jugando a nivel de clubes, etapa que se espera que concluya al final de esta temporada con el Al Nassr de Arabia Saudí.

Está en busca del gol número 1.000 en su carrera y suma 985. De esos, un récord de 146 goles fueron anotados en 234 partidos con Portugal.

PORTUGAL PLANEA UN HOMENAJE AL "MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS"

Mientras su eterno rival Lionel Messi terminó su carrera con Argentina tras un partido de despedida muy esperado el mes pasado, la última aparición de Cristiano con Portugal acabó siendo el 24 de septiembre, la victoria 1-0 frente a Gales en la Liga de Naciones.

Jesus lo dejó en el banquillo el siguiente partido y dijo que no planeaba ponerlo como titular en el próximo, por lo que el astro decidió abandonar la concentración de la selección. Más tarde, el técnico dijo que el jugador sería bienvenido de nuevo y que la decisión de regresar dependía de él.

La federación portuguesa de fútbol hizo público un comunicado en el que expresó "profunda gratitud e inmensa admiración" por el servicio de Ronaldo al país.

"Cristiano Ronaldo ha elevado el perfil de Portugal e inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Para muchos de nosotros, ¡es el mejor jugador de todos los tiempos!", dijo la federación.

Además, dijo que tiene la intención de organizarle un homenaje "en el que los aficionados y el país puedan una vez más aplaudir y celebrar a un jugador que nos ha dado tanto".

CRISTIANO REVOLUCIONÓ A PORTUGAL

Antes de que Cristiano debutara con Portugal al reemplazar a Luís Figo en un amistoso de 2003 contra Kazajistán, Portugal nunca había ganado trofeos importantes.

Luego, Cristiano y sucesivas camadas de compañeros talentosos convirtieron a Portugal en un habitual protagonistsa de los grandes torneos.

Portugal conquistó su primer gran título en la Eurocopa 2016, y la Liga de Naciones en 2019 y 2025.

"A lo largo de toda mi carrera con la selección, siempre me exigí más allá de mis límites. Quería ganar. Quería ser mejor. Quería hacer historia", declaró Cristiano.

"Siempre me exigí al máximo. Siempre quise más. Siempre creí que podíamos llegar más lejos. Y lo di todo por esta camiseta", agregó.

Portugal apenas se clasificó tres veces al Mundial antes de la era Cristiano, en 1966, 1986 y 2002. Bajo su liderazgo, Portugal se clasificó en todas y cada una de las ocasiones.

Lo mismo ocurrió con la Eurocopa, que Portugal había disputado en tres oportunidades antes de Cristiano, 1984, 1996 y 2000. Tras su llegada, jugó el torneo en todas las ediciones. Portugal fue subcampeón en el debut de Cristiano en la Euro 2004 como anfitrión.

En el Mundial, Portugal quedó en cuarto puesto con Cristiano, en su debut en el torneo en 2006. Casi siempre fue candidato al título después de eso, aunque su mejor resultado fue alcanzar los cuartos de final en 2022.

"Hubo tardes y noches perfectas. Hubo victorias que nunca olvidaré. Hubo derrotas que todavía duelen al recordarlas. Cometí errores. Sufrí. También hubo momentos en los que no pude darle al pueblo portugués lo que tanto quería. Pero nunca me rendí, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal".

El mejor resultado de Portugal en un Mundial sigue siendo el tercer puesto en 1966 con el legendario Eusébio, en lo que fue la única participación del equipo en la Copa del Mundo hasta 1986.

UNA CARRERA DE RÉCORDS

INTERNACIONALES

Cristiano fue el primer hombre en marcar en seis mundiales. Llegó a los 11 goles en el torneo de este año, superando el anterior récord de Portugal, de nueve, que pertenecía a Eusébio.

Ha marcado con Portugal en 23 años naturales consecutivos, de 2004 a 26.

Se convirtió en el primer jugador en alcanzar 200 partidos internacionales masculinos, y sus 234 apariciones siguen siendo la mayor cifra de todos los tiempos en el fútbol internacional masculino.

También tiene la mayor cantidad de partidos en la Eurocopa, con 30, y la mayor cantidad de goles en la Eurocopa, con 14. Su primer gol internacional fue al inicio de la Euro 2004, cuando Portugal perdió la final ante Grecia.

El video de despedida de Ronaldo lo mostraba leyendo su anuncio de retiro, intercalado con clips de él jugando con la selección y con imágenes de aficionados portugueses.

"Pasé mi vida trabajando para convertirme en el mejor jugador del mundo. Hoy me doy cuenta de que mi mayor victoria fue ganarme el honor de representar al mejor país del mundo", dijo al final.

"Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí. Gracias por permitirme vivir un sueño que comenzó cuando yo era apenas un niño en Madeira, corriendo detrás de un balón. La camiseta número 7 permanecerá. El orgullo de haberla vestido será mío para siempre", remarcó.