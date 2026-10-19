ADSL Femenil cae ante Juárez

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Atlético de San Luis Femenil cayó por marcador de 2-1 ante FC Juárez, en duelo correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026, disputado la tarde de este domingo en el Estadio Libertad Financiera. Pese a la insistencia del conjunto potosino durante los 90 minutos, las fronterizas se llevaron los tres puntos. Enyerliannys Higuera fue la encargada de marcar el único tanto de las locales.

El encuentro comenzó complicado para las potosinas, pues apenas al minuto 3, Farlyn Caicedo aprovechó una oportunidad frente al arco para adelantar a FC Juárez. Atlético de San Luis buscó reaccionar y al 15´ generó peligro con un potente disparo de tiro libre que fue detenido por la guardameta visitante. Sin embargo, al minuto 29, Caicedo volvió a hacerse presente en el marcador con un remate de cabeza para colocar el 2-0.

Antes de concluir la primera mitad, las dirigidas por Ignacio Quintana tuvieron la oportunidad de acortar distancias luego de conseguir un penal al minuto 36. Higuera tomó la responsabilidad del cobro, pero su disparo se estrelló en el travesaño. Posteriormente, Rebeca Contreras estuvo cerca de marcar tras una asistencia de Michelle Gutiérrez, aunque la portera fronteriza evitó la anotación con una oportuna intervención.

Para la segunda parte, Atlético de San Luis mantuvo la presión en busca de meterse nuevamente al partido. Al minuto 52, Amina Bello intentó con un disparo desde los linderos del área que fue desviado por la defensa rival. La recompensa llegó al 75´, cuando Higuera aprovechó un rebote después de que un disparo pegara en el poste y mandó el balón al fondo de las redes para poner el 2-1. En los minutos finales, las potosinas se volcaron al ataque en busca del empate, pero no lograron modificar el marcador.

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Tras este resultado, Atlético de San Luis Femenil deberá dar vuelta a la página y concentrarse en su siguiente compromiso del Apertura 2026, cuando reciba al Club América el próximo sábado 24 de octubre en el Estadio Libertad Financiera, donde buscará regresar a la senda del triunfo ante su afición.