ADSL Femenil tuvo su torneo más goleador

Registró la mejor producción ofensiva en la historia de la Liga MX Femenil

Por Romario Ventura

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
ADSL Femenil tuvo su torneo más goleador

El Apertura 2025 quedó marcado como un certamen histórico para el Atlético de San Luis Femenil, no solo por convertirse en el torneo con más puntos obtenidos desde la creación del equipo, sino también por registrar la mejor producción ofensiva en toda su trayectoria dentro de la Liga MX Femenil.

Con 24 goles anotados, el conjunto potosino firmó su torneo más goleador, superando las cifras del Clausura 2022 y Apertura 2022, en los que habían alcanzado 23 tantos. Tres años después, el equipo volvió a mostrar una contundencia destacada frente al arco, reflejo del crecimiento futbolístico y la madurez competitiva alcanzada en la presente campaña.

Las anotaciones se distribuyeron en partidos clave ante Cruz Azul, Querétaro, Tijuana, Necaxa, Puebla, América, Mazatlán, Pumas, Toluca, Tigres y Santos Laguna, encuentros en los que los goles resultaron determinantes para sumar unidades, ya fuera asegurando victorias o rescatando empates.

Esta explosión ofensiva fue pieza fundamental para la cosecha histórica de puntos del ADSL Femenil, consolidando un torneo en el que el equipo mostró solidez, precisión y regularidad a lo largo de las 17 jornadas.

Con este desempeño, Atlético de San Luis Femenil reafirma su progreso dentro de la liga y deja claro que su proyecto deportivo continúa en ascenso, con bases fuertes para competir al más alto nivel.

