Torres Ambriz culmina exitosa carrera policial

Luego de 30 años, el comandante José Juan Torres Ambriz concluye de manera ejemplar su carrera policial en las filas de la Guardia Civil Estatal, en donde se le rindió un significativo homenaje de despedida y el inicio de una nueva etapa en su crecimiento personal.

El titular de la GCE, Rosalío Ramos García, encabezó el convivio destacando su profesionalismo, valentía y compromiso en cada una de las áreas donde sirvió, desde grupos operativos especializados hasta mandos de responsabilidad.

Una trayectoria de vocación y disciplina de Torres Ambriz, quien inició en el año de 1995 como policía C, avanzando hasta convertirse en Jefe de Grupo de Seguridad y Custodia.

Participó en grupos relevantes para la seguridad como el Grupo de Rescate Acuático y Buceo, que en los años 2000 prestaba ayuda en emergencias en lugares turísticos del estado como la Media Luna y otros parajes de la Huasteca Potosina, esto en periodos vacacionales como la Semana Santa.

En temporadas no vacacionales se realizaban rescates y labores humanitarias en ríos y presas del estado como la recuperación de cuerpos de personas ahogadas.

Asimismo, Torres Ambriz participó en múltiples áreas operativas como la Morelos, Santo Domingo, Ciudad Valles, Salinas, Iturbide, Obregón, Región Río Verde, así como en Planeo y Operaciones y la Jefatura de Estado Mayor.

Su última encomienda: Prevención del Delito Como titular de esta unidad, impulsó la evolución permanente de la policía, recordando a su equipo que la disciplina y la calidad humana son pilares del servicio público.