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El Club Atlético de San Luis concluyó su participación en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de disputar su último compromiso el pasado viernes 20 de noviembre frente al Puebla. Tras regresar a la capital potosina, el conjunto rojiblanco rompió filas para iniciar su periodo de vacaciones invernales, por lo que jugadores y cuerpo técnico deberán reportar el próximo lunes 7 de diciembre para comenzar con la preparación de cara al Clausura 2027.

En el banquillo potosino, Diego Mejía continuará al frente del equipo para disputar su segundo torneo al mando de la institución, de acuerdo con la vigencia de su contrato. Sin embargo, en cuanto a la plantilla, existen algunas situaciones por resolver, ya que los futbolistas César López, Anderson Duarte y Sebastián Pérez Bouquet concluyeron su vínculo contractual con el club y deberán definir su futuro, ya sea mediante una renovación o una posible salida.

En los casos de Anderson Duarte y Sebastián Pérez Bouquet, ambos futbolistas cuentan con la posibilidad de extender por un año más sus respectivos préstamos, por lo que su continuidad dependerá de las negociaciones y decisiones que tome la directiva. Hasta el momento, la única baja confirmada es la del mediocampista paraguayo Jesús Medina Maldonado, quien no continuará con el conjunto potosino para el siguiente certamen.

Mientras el plantel disfruta de su periodo vacacional, los directivos Jacobo Payán, Rodrigo Incera e Iñigo Regueiro tendrán una etapa importante de trabajo para definir la planificación deportiva del próximo torneo. Entre los pendientes estarán las renovaciones, posibles salidas y la búsqueda de nuevos refuerzos e incorporaciones que permitan fortalecer al Atlético de San Luis para afrontar el Clausura 2027.

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