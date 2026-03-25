Agónica victoria de Gladiadoras

En un partido lleno de intensidad y emociones hasta el último segundo en el Gimnasio del Seer, la quinteta femenil de las Gladiadoras de San Luis logró una apretada victoria por marcador de 65-61 sobre Titav Basket Pénjamo Femenino, dentro de la actividad de la Liga Nacional de Baloncesto Femenil.

Desde el inicio, ambas escuadras protagonizaron un duelo equilibrado, reflejado en el empate 11-11 al término del primer cuarto. Sin embargo, Titav Basket tomó ventaja en el segundo periodo con un parcial de 23-0, que parecía encaminar el rumbo del partido.

Para la segunda mitad, Gladiadoras reaccionó con determinación. En el tercer cuarto logró recortar distancias con un 13-15, mientras que en el último periodo selló la remontada con un contundente 27-8 que terminó por inclinar la balanza a su favor.

El cierre del encuentro fue dramático, con ambos equipos disputando cada posesión, pero la mayor efectividad de Gladiadoras en los minutos finales fue clave las lesiones de dos jugadoras por la visita el cual el coach Fernando Sandoval dio finalizado el partido, tras las dos bajas de sus pupilas en la cancha, asegurando la victoria la quinteta potosina.

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Con este resultado, Gladiadoras se queda con el triunfo apretado en un duelo que evidenció su capacidad de reacción y fortaleza mental destacándose en el partido Giomara Kuhn el cual aporto 21 puntos en al partido, mientras que Titav Femenino sobresalió Valeria Zúñiga con 17 puntos, dejando buenas sensaciones pese a la derrota y las bajas, tras haber dominado gran parte del encuentro.