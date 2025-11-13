Aguirre va por el 50

CIUDAD DE MÉXICO.-Javier Aguirre se convirtió en el técnico más ganador en la historia de la Selección Mexicana, luego de vencer a Estados Unidos en la final de la Copa Oro. El palmarés del “Vasco” es de dos títulos en ese torneo (2009 y 2025), así como uno en la Nations League (2025).

También se convirtió en el timonel con más triunfos oficiales (29). En esta tercera etapa, ya suma ocho victorias y quiere cerrar el año con dos más, cuando se mida a Uruguay (Torreón) y Paraguay (San Antonio).

Sin bien, al “Vasco” le urge retomar la senda del triunfo y seguir con la construcción de su equipo rumbo al Mundial 2026, quiere igualar otra marca para enaltecer aún más su laureado paso.

En caso de imponerse a los charrúas y los guaraníes, Javier llegaría a 50 victorias en sus tres etapas como técnico del conjunto mexicano. De esta manera, igualaría a Ignacio Trelles y se pondría a dos de Velibor “Bora” Milutinovic.

Por ahora, su récord es de 48 triunfos, 17 empates y 16 derrotas, en 81 encuentros dirigidos, en sus tres procesos como timonel de la Selección Mexicana.