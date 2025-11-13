logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Aguirre va por el 50

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Aguirre va por el 50

CIUDAD DE MÉXICO.-Javier Aguirre se convirtió en el técnico más ganador en la historia de la Selección Mexicana, luego de vencer a Estados Unidos en la final de la Copa Oro. El palmarés del “Vasco” es de dos títulos en ese torneo (2009 y 2025), así como uno en la Nations League (2025).

También se convirtió en el timonel con más triunfos oficiales (29). En esta tercera etapa, ya suma ocho victorias y quiere cerrar el año con dos más, cuando se mida a Uruguay (Torreón) y Paraguay (San Antonio).

Sin bien, al “Vasco” le urge retomar la senda del triunfo y seguir con la construcción de su equipo rumbo al Mundial 2026, quiere igualar otra marca para enaltecer aún más su laureado paso.

En caso de imponerse a los charrúas y los guaraníes, Javier llegaría a 50 victorias en sus tres etapas como técnico del conjunto mexicano. De esta manera, igualaría a Ignacio Trelles y se pondría a dos de Velibor “Bora” Milutinovic.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por ahora, su récord es de 48 triunfos, 17 empates y 16 derrotas, en 81 encuentros dirigidos, en sus tres procesos como timonel de la Selección Mexicana. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

NBA estrenará formato en su All-Star Game
NBA estrenará formato en su All-Star Game

NBA estrenará formato en su All-Star Game

SLP

AP

Sinner sella su pase a semis
Sinner sella su pase a semis

Sinner sella su pase a semis

SLP

AP

El campeón defensor se impone a Zverev ante sus aficionados locales

América sabe que el Clásico es más difícil
América sabe que el Clásico es más difícil

América sabe que el Clásico es más difícil

SLP

El Universal

Ochoa ‘vuelve’ con el Tricolor
Ochoa ‘vuelve’ con el Tricolor

Ochoa ‘vuelve’ con el Tricolor

SLP

El Universal

El arquero presume su nuevo uniforme con la Selección Mexicana