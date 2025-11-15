logo pulso
Alaric Jackson sí jugará el domingo

Por EFE

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Alaric Jackson sí jugará el domingo

El tackle izquierdo Alaric Jackson jugará para los Rams de Los Ángeles el domingo después de ser demandado esta semana por una mujer que alega que él grabó actos sexuales con ella en su teléfono sin su consentimiento.

El entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, dijo que el equipo no suspenderá ni retirará a Jackson de su alineación antes de que Los Ángeles (7-2) reciba a los Seahawks de Seattle (7-2) en un encuentro de líderes de la NFC.

Jackson fue suspendido los dos primeros juegos de la temporada 2024 por una violación no revelada de la política de conducta personal de la NFL, pero la razón no se hizo pública hasta que la mujer presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles el jueves. La demanda de la mujer, que no ha sido nombrada, indica que ella reportó el incidente de mayo de 2024 a la liga, que posteriormente suspendió a Jackson.

Los Rams luego volvieron a firmar a Jackson con un contrato de tres años y 57 millones de dólares en febrero.

Jackson dijo que ha hablado con McVay sobre la demanda esta semana. No ha abordado el problema con sus compañeros de equipo y no planea hacerlo.

Cuando se le preguntó qué había aprendido de esta experiencia, Jackson respondió: “Simplemente seguir adelante, honestamente, con mi vida”.

Cuando Jackson regresó de su suspensión la temporada pasada, se negó a hablar de los motivos por los que fue sancionado, solo dijo que fue “definitivamente egoísta” perjudicar a su equipo con sus acciones fuera del campo.

