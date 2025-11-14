América le pega al Guadalajara

Guadalajara.- El América, de la española Bruna Vilamala, sacó provecho de su visita al Guadalajara este jueves y lo venció por 0-2 en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura femenino del fútbol mexicano.

Los goles fueron obra de Scarlett Camberos y de Kimberly Rodríguez.

El América se volcó al frente desde el inicio y sorprendió a las Chivas al minuto dos gracias a un centro que envió Nicolette Hernández y remató dentro del área Scarlett Camberos, de zurda, al ángulo superior derecho de la portería defendida por Celeste Espino.

El dominio de las Águilas en los primeros 45 minutos fue asfixiante con llegadas de Vilamala, Camberos y Kiana Palacios que no tuvieron la puntería para ampliar el marcador, ante la frustración en el banquillo de su entrenador, el toledano Ángel Villacampa.

En la segunda mitad el América mantuvo el dominio, movió el balón a placer a lo ancho del campo ante el desconcierto de la defensiva del Guadalajara.

Las Águilas consiguieron el 0-2 en un tiro de esquina por izquierda que cobró la española Irene Guerrero y remató de pierna derecha Kimberly Rodríguez, quien apareció sin marca dentro del área, al minuto 58.

El equipo visitante bajó el ritmo luego tras la segunda anotación, pero ni así el Guadalajara, dirigido por el badajocense Antonio Contreras, encontró la manera de generar opciones de peligro para descontar.

El partido de vuelta será el próximo domingo en la capital de nuestro país.