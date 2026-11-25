América y Rayados por la semifinal
Monterrey buscará provechar su localía en el Gigante de Acero
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México.- La Fiesta Grande de la Liga MX está por iniciar y el camino en busca de la gloria para los equipos clasificados ya se percibe. Las Águilas del América se miden ante unos Rayados que se clasificaron tras ganarle a los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario con un marcador de 2-0, sin embargo, el funcionamiento del conjunto regiomontano ha sido muy conservador e irregular a lo largo de la temporada, por ende, de aspirar al máximo objetivo que es el título, deben modificar esquema y desplegar más futbol. Los Regios acumularon 27 puntos y ocuparon la sexta de la general, a solo tres puntos de diferencia del tercer puesto (América).
Por su parte el América desarrolló un mejor papel al de su rival de los cuartos de final del Apertura 2026. Los de Coapa se instalaron en la Liguilla como tercer lugar de la clasificación, acumulando 30 puntos, sin embargo, en la última jornada regular perdieron la posibilidad de quedarse con el liderato del certamen, esto cuando perdieron ante Tigres por la mínima diferencia en calidad de visitante.
Los dirigidos por Matías Almeyda reciben a los Azulcremas en la ida de los cuartos de final en el Gigante de Acero, el encuentro se disputará a las 21:10 pm. Para Monterrey es indispensable aprovechar la localía y llegar a la vuelta con un marcador global cómodo, que les permita hacer partido en la cancha del Estadio Azteca.
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