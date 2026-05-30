Anhela ´Chino´ estar en la lista definitiva
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PASADENA.- Dos días antes de que México dispute el segundo de sus tres partidos de preparación para el debut en la Copa del Mundo, César "Chino" Huerta se convirtió en el último futbolista en integrarse a la concentración, con la ilusión de convencer a Javier Aguirre.
Para Huerta, quien se sometió a dos cirugías tras sufrir una grave lesión de pubalgia a finales de 2025 y estuvo inactivo por cinco meses, el partido contra Australia es su última oportunidad.
"Me siento muy ilusionado, físicamente estoy muy bien y vengo a competir un lugar, ya veremos para qué alcanza", declaró.
A pesar de sumar sólo 544 minutos en 11 partidos, el "Chino" reveló que, durante su proceso de rehabilitación, tanto Aguirre como el cuerpo médico estuvieron en constante contacto con él.
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"Fue una etapa difícil, estuve todo el tiempo en comunicación con la gente de Selección y por ahí tuve mucho el apoyo de mi familia, eso fue mi sostén, pero al final todo pasa cuando tiene que pasar", mencionó.
César se mantiene en la lucha por uno de los últimos boletos al Mundial. Nombres como el de Alexis Vega, Luis Chávez o el propio Jesús Gómez toman fuerza como competidores en esa misma batalla por el llamado final.
"Se me enchina la piel y creo que así lo percibo en todos mis compañeros y en el cuerpo técnico, en cada charla es algo que te transmiten y te dan mucha fuerza para poder ilusionarte", agregó.
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