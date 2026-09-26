Papa advierte del "paraíso de las máquinas"

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París, Fra.- El papa León XIV advirtió el viernes que un "paraíso de las máquinas" podría socavar a la humanidad al iniciar un viaje a Francia planteando preguntas fundamentales sobre lo que significa ser humano en la era de la inteligencia artificial, la carrera armamentista nuclear y otras amenazas a la vida misma.

Planteó preguntas existenciales sobre el progreso científico, la vida y los derechos humanos durante su discurso de apertura ante el presidente del país, Emmanuel Macron, y autoridades en el Palacio del Elíseo, y luego ante diplomáticos y empleados de las Naciones Unidas en la sede de la UNESCO, la organización de cultura y educación de la ONU.

"Si queremos evitar perder nuestra humanidad en medio de un ´paraíso de las máquinas´ que invade y condiciona nuestra vida diaria, existe una necesidad urgente de educación en el discernimiento ético y en la capacidad de reconocer el bien moral", afirmó.

Ante las guerras que asolan Europa y Oriente Medio, el sumo pontífice reafirmó la oposición del Vaticano a las armas nucleares y manifestó que la doctrina de la disuasión nuclear era "equivocada", ya que solo alimenta una nueva carrera armamentista.

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"La paz no es un equilibrio de fuerzas, sino que se construye cada día a través del diálogo y la justicia", afirmó.

León tiene por delante cuatro intensos días en Francia. Miles de personas se alinearon a lo largo de la ruta de su comitiva, ondeando banderas francesas y de la Santa Sede, y algunos soportaron horas del inusual calor para verlo, aunque fuera un instante. La concurrencia subrayó el sorprendente nivel de interés que suscita la visita de León, la primera visita oficial de Estado de un papá a Francia en 18 años.

Más tarde el viernes, León XIV presidió las oraciones vespertinas en la imponente catedral de Notre Dame de París, el primer papa en celebrar allí desde el devastador incendio de 2019 que consumió el techo de la catedral y derribó su aguja.

Tras verso rodeado por una multitud de monjas entusiastas en el exterior, León caminó por el pasillo central entre el estruendo combinado del órgano en lo alto y los vítores desde los bancos. Mientras repicaban las campanas, se arrodilló en oración silenciosa en el mismo lugar donde, en 2019, las llamas hicieron caer vigas del techo calcinadas.