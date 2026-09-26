Xi cierra su viaje a EU

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Washington.- El presidente de China, Xi Jinping, cerró su viaje de Estado de tres días a Washington con una visita a los Archivos Nacionales en compañía de su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien ojeó la Declaración de Derechos o la Constitución de EU.

El recorrido por la sede de los Archivos Nacionales lo realizaron ambos mandatarios en compañía de las primeras damas, Melania Trump y Peng Liyuan, y guiados por el archivista de Estados Unidos, Bradford Wilson.

La visita arrancó con el grupo contemplando la Declaración de Independencia, firmada en Filadelfia en 1776, y desplazándose después a la vitrina que alberga la Constitución de los Estados Unidos, esbozada por primera vez en 1787.

A continuación, Trump se acercó a los medios de prensa y comentó que estaban comparando los documentos de China con los documentos fundacionales de Estados Unidos.

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Según los dos mandatarios, el viaje de Xi ha servido para reforzar la relación bilateral de las dos potencias; sin embargo, temas de peso en la relación bilateral, como la competencia sobre inteligencia artificial, el levantamiento de restricciones a las tierras raras chinas o a los semiconductores estadounidenses más sofisticados no parecen haber arrojado acuerdos.