Apretada victoria de Orioles sobre Rays

Por AP

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Apretada victoria de Orioles sobre Rays

BALTIMORE.- Dylan Beavers conectó un jonrón ante el primer lanzamiento de la parte baja de la novena entrada, dando a los Orioles de Baltimore una victoria el jueves 6-5 sobre los Rays de Tampa Bay.

Los Orioles, que habrían asegurado quedad en el último lugar en la División Este de la Liga Americana con una derrota, remontaron un déficit 5-2 en la octava entrada y de paso garantizaron a los Rays temporadas consecutivas perdedoras por primera vez desde cuatro seguidas de 2014-17. Coby Mayo empató el juego con un jonrón de dos carreras en la octava.

Keegan Akin (5-4) trabajó la novena entrada. Kevin Kelly (2-5) permitió los jonrones a Mayo y Beavers, cada uno en el primer lanzamiento del turno.

El dominicano Christopher Morel de Tampa Bay abrió el marcador con un doble con las bases llenas en la tercera entrada, poniendo el juego 2-0. Richie Palacios siguió con un elevado de sacrificio.

Por los Rays, los dominicanos Junior Caminero de 5-2, una anotada; y Morel de 5-1, dos remolcadas.

