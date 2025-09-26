logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Blanquean Mellizos 4-0 a Rangers

Por AP

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Blanquean Mellizos 4-0 a Rangers

ARLINGTON, Texas.- Byron Buxton conectó dos jonrones, incluyendo uno en el primer turno del encuentro por segunda jornada consecutiva, para que los Mellizos de Minnesota vencieran el jueves 4-0 a los Rangers de Texas.

Bailey Ober lanzó seis entradas, en las que acumuló cinco ponches y dos imparables.

Los Mellizos (69-90) superaron a los Rangers (80-79) en hits por 10-3. Buxton, Trevor Larnach, Royce Lewis, Edouard Julien y el boricua Christian Vázquez registraron dos indiscutibles cada uno.

Ober (6-9) igualó su mínimo número de la temporada en hits permitidos y no toleró carrera por primera vez este año. Su última salida en blanco fue el 7 de septiembre de 2024, contra Kansas City.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con una ventaja de una carrera en la quinta entrada, un hombre en base y sin outs, los Mellizos convirtieron un doble play. Kyle Higashioka fue ponchado y el mexicano Alejandro Osuna fue atrapado robando la segunda base.

Kody Funderburk lanzó una séptima entrada sin hits con dos ponches, y Cole Sands ponchó a uno en la novena.

Tyler Mahle (6-4) lanzó cinco entradas con cinco hits, una carrera y cuatro ponches.

Por los Mellizos, el puertorriqueño Vázquez de 4-2 con una anotada.

Por los Rangers, los mexicanos Rowdy Téllez de 2-0, Osuna de 2-1. El dominicano Ezequiel Durán de 3-1. El cubano Adolis García de 1-0.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Podría debutar Isak en la Premier con Liverpool
Podría debutar Isak en la Premier con Liverpool

Podría debutar Isak en la Premier con Liverpool

SLP

AP

Recibe Del Toro cinturón del CMB
Recibe Del Toro cinturón del CMB

Recibe Del Toro cinturón del CMB

SLP

El Universal

El ciclista mexicano recibió reconocimiento por parte del órgano boxístico

Suma San Luis más preseas en PN
Suma San Luis más preseas en PN

Suma San Luis más preseas en PN

SLP

Romario Ventura

Lucía Martínez se consolida como la máxima ganadora hasta el momento

Quiere A. Guardado volver al Tricolor
Quiere A. Guardado volver al Tricolor

Quiere A. Guardado volver al Tricolor

SLP

El Universal

El histórico jugador quiere sumarse a la expedición del Mundial 2030