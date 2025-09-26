Blanquean Mellizos 4-0 a Rangers
ARLINGTON, Texas.- Byron Buxton conectó dos jonrones, incluyendo uno en el primer turno del encuentro por segunda jornada consecutiva, para que los Mellizos de Minnesota vencieran el jueves 4-0 a los Rangers de Texas.
Bailey Ober lanzó seis entradas, en las que acumuló cinco ponches y dos imparables.
Los Mellizos (69-90) superaron a los Rangers (80-79) en hits por 10-3. Buxton, Trevor Larnach, Royce Lewis, Edouard Julien y el boricua Christian Vázquez registraron dos indiscutibles cada uno.
Ober (6-9) igualó su mínimo número de la temporada en hits permitidos y no toleró carrera por primera vez este año. Su última salida en blanco fue el 7 de septiembre de 2024, contra Kansas City.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con una ventaja de una carrera en la quinta entrada, un hombre en base y sin outs, los Mellizos convirtieron un doble play. Kyle Higashioka fue ponchado y el mexicano Alejandro Osuna fue atrapado robando la segunda base.
Kody Funderburk lanzó una séptima entrada sin hits con dos ponches, y Cole Sands ponchó a uno en la novena.
Tyler Mahle (6-4) lanzó cinco entradas con cinco hits, una carrera y cuatro ponches.
Por los Mellizos, el puertorriqueño Vázquez de 4-2 con una anotada.
Por los Rangers, los mexicanos Rowdy Téllez de 2-0, Osuna de 2-1. El dominicano Ezequiel Durán de 3-1. El cubano Adolis García de 1-0.
no te pierdas estas noticias
Recibe Del Toro cinturón del CMB
El Universal
El ciclista mexicano recibió reconocimiento por parte del órgano boxístico
Suma San Luis más preseas en PN
Romario Ventura
Lucía Martínez se consolida como la máxima ganadora hasta el momento