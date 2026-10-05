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Apurado triunfo de Chiefs sobre Raiders

Kansas City mantiene el invicto de la mano de Patrick Mahomes y Kenneth Walker

Por AP

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Apurado triunfo de Chiefs sobre Raiders
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      LAS VEGAS.- Patrick Mahomes se mantuvo invicto en el Allegiant Stadium, al lanzar para 225 yardas y dos touchdowns, y Kenneth Walker III corrió para 177 yardas y dos anotaciones para guiar a los Chiefs a una victoria de 30-27 sobre los Raiders de Las Vegas el domingo.

      La carrera de touchdown de Walker de dos yardas con 3:21 por jugar puso a los Chiefs (4-0) al frente de manera definitiva, 23-19. La jugada se gestó gracias a la recepción de 55 yardas de Tyquan Thornton en la acción anterior. Thornton, quien tuvo cinco recepciones para 111 yardas y dos touchdowns, sufrió una lesión en la pierna izquierda de aspecto espeluznante en la jugada y fue retirado en camilla.

      Kirk Cousins lanzó para 365 yardas y dos anotaciones por los Raiders, con lo que se cortó su racha de siete victorias consecutivas, que incluía los últimos cuatro partidos de la temporada pasada con Atlanta. Brock Bowers, que jugó enfermo, atrapó seis pases para 86 yardas y un touchdown.

      El juego terrestre de Las Vegas produjo apenas 72 yardas, con un promedio de 2,8 por acarreo.

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      Una de las sorpresas de la NFL al inicio de la temporada, los Raiders dieron una dura batalla ante sus rivales del Oeste de la AFC, y el entrenador de primer año Klint Kubiak manifestó confianza en su equipo al descanso.

      "Estamos ganando. Vamos a ganar el partido", dijo Kubiak en la transmisión de CBS.

      Las Vegas ciertamente lo intentó, al llegar al cuarto periodo con ventaja de 13-10.

      La ventaja no duró mucho. Walker cerró el tercer cuarto al escaparse para una carrera de 76 yardas antes de ser alcanzado por detrás por el esquinero de los Raiders Taron Johnson en la yarda ocho. Dos jugadas después, los Chiefs tomaron su primera ventaja con el pase de anotación de ocho yardas de Mahomes a Thornton.

      Fue la primera vez que a la defensiva de los Raiders le anotaban en el cuarto cuarto esta temporada. Las Vegas respondió de inmediato, con Matt Gay acertando goles de campo de 44 y 48 yardas para tomar ventaja de 19-17 con 4:53 por jugar.

      Pero es difícil descartar a Mahomes en Las Vegas —o en la mayoría de los lugares—. Condujo la serie del touchdown para recuperar la ventaja y luego aprovechó un balón suelto en la patada de salida siguiente al entregar el balón a Walker para otra anotación. Mahomes ha ganado las seis veces que ha sido titular en el Allegiant Stadium contra los Raiders, además del Super Bowl tras la temporada 2023.

      El entrenador de Kansas City, Andy Reid, de manera asombrosa, tiene la mayor cantidad de victorias de cualquier coach en el Allegiant con siete. Rompió el empate con los exentrenadores de los Raiders Josh McDaniels y Antonio Pierce. Reid tiene marca de 7-1 en el estadio, que abrió en 2020.

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