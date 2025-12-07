Atletas italianos inician el relevo

ROMA.- El campeón olímpico de natación Gregorio Paltrinieri y otros atletas de verano iniciaron el relevo de la antorcha para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina el sábado, marcando exactamente dos meses antes de la ceremonia de apertura del seis de febrero.

Paltrinieri llevó la elegante antorcha alrededor de la pista del Stadio dei Marmi, rodeado de estatuas, en el Foro Itálico para comenzar un recorrido de 12,000 kilómetros (casi 7,500 millas) que atravesará las 110 provincias italianas antes de llegar al Estadio San Siro de Milán para la ceremonia de apertura.

“Es un placer ser parte del movimiento olímpico, incluso si son los Juegos Olímpicos de Invierno”, expresó Paltrinieri.

En total, habrá 10,001 portadores de la antorcha.

Al final del primer día, la policía informó que detuvo a dos grupos de activistas pro-palestinos para evitar que entraran en contacto con la ruta del relevo.

Giancarlo Peris, el último portador de la antorcha de los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma, llevó la llama olímpica en una linterna para dar inicio a los eventos. Peris, de 84 años, tenía 18 cuando encendió el pebetero en el Stadio Olimpico —que está junto al Stadio dei Marmi— hace más de 65 años.

Peris comentó con una sonrisa: “No pensé que estaría aquí hoy”.

Paltrinieri ganó el oro en los 1,500 metros en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y tiene cinco medallas olímpicas en total. Él y su novia, la esgrimista Rossella Fiamingo, llevaron la bandera de Italia en la ceremonia de clausura de los Juegos de París del año pasado.