Messi e Inter Miami se coronan en MLS

Se consagran campeones tras vencer a Vancouver en la final

Por El Universal

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Messi e Inter Miami se coronan en MLS

México.- Lionel Messi lo logró. El argentino llegó a la MLS para revolucionar el futbol estadounidense y en dos años lo logró. Hoy, tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps, el Inter Miami se consagró campeón de la MLS Cup por primera vez en su historia gracias a una actuación sublime de la “Pulga”.

Con apenas cinco años de existencia, el equipo de David Beckham, encabezado por el ganador de ocho Balones de Oro, ganó su primer título en la mayor competencia de Estados Unidos.

Con goles de Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y un autogol de Édier Ocampo, las Garzas levantaron el trofeo de campeón. Lionel Messi, fue autor de dos asistencias en los dos últimos goles.

Esta es la primera vez que un campeón del mundo gana el campeonato de la MLS. En este caso, los ganadores son Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo De Paul. Además, los españoles pondrán punto final a sus exitosas carreras con un nuevo trofeo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por parte de Lionel Messi, este es su título número 47 en su carrera, consolidándose como el futbolista más ganador de la historia.

