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Atleti Femenil refuerza su plantel

Por Romario Ventura

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Atleti Femenil refuerza su plantel
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      El Club Atlético de San Luis anunció oficialmente la incorporación de la futbolista mexicana Natalia Macías, quien llega procedente del Club Deportivo Toluca para reforzar al conjunto potosino en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

      A sus 23 años, Macías cuenta con una importante trayectoria dentro del futbol femenil mexicano, tras defender las camisetas de Pumas y Toluca, instituciones con las que acumula más de 150 partidos disputados, más de 8 mil minutos en cancha y 11 anotaciones.

      La nueva jugadora del Atlético de San Luis Femenil se ha caracterizado durante sus últimas temporadas por su capacidad ofensiva y calidad técnica, elementos que buscará aportar al proyecto encabezado por Ignacio "Nacho" Quintana.

      A su llegada a la institución potosina, Natalia Macías manifestó su entusiasmo por afrontar este nuevo desafío y aseguró estar ilusionada con formar parte del Atlético de San Luis, donde buscará poner su experiencia y capacidades al servicio del equipo.

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      El conjunto potosino continúa fortaleciendo su plantilla con miras a cumplir los objetivos trazados para este torneo Apertura 2026.

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