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Austria y Argelia van a la siguiente ronda

Por El Universal

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Austria y Argelia van a la siguiente ronda
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      México.- El cuadro de Austria cumplió con su objetivo y calificó a la ronda de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 al empatar 3-3 ante su similar de Argelia, en el cierre de actividades del Grupo J.

      El cotejo se disputó en el estadio de Kansas City que registró un lleno para ver este duelo.

      Dentro de las acciones del partido, Austria abrió el marcador al minuto 28´, con tanto de

      Marko Arnautovic.

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      En la misma primera parte, al minuto 45, Rafik Belghali empató los cartones y así se fueron al descanso.

      Para la segunda parte los goles siguieron cayendo.

      Al 55´, Marcel Sabitzer volvió a darle la ventaja a los austriacos.

      El gusto les duró muy poco a los europeos y al 60´, Riyad Mahrez marcó para Argelia el 2-2.

      Y ya en tiempo de compensación, al 90+3´, Riyad Mahrez marcó su doblete en el cotejo para darle el triunfo momentáneo a los africanos.

      Pero, Austria reaccionó y al 90+6´, sacó la casta y Sasa Kalajdzic puso el 3-3 final.

      El cuadro austriaco, alcanzó la cifra de los 4 puntos, con lo que se quedó con el segundo lugar del Grupo J.

      Mientras que Argelia se instaló en el tercer peldaño del sector con 4 unidades y también clasificó a los dieciseisavos de final.

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