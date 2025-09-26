Avanza C. Alcaraz en Abierto de Japón

TOKIO.- Carlos Alcaraz se lesionó el tobillo y se recuperó para vencer el jueves 6-4, 6-2 al argentino Sebastián Báez en la segunda ronda del Abierto de Japón.

El número uno del mundo expresó que estaba “asustado” cuando se cayó en el primer set. Alcaraz se frotó los ojos y sostuvo su tobillo izquierdo con visible incomodidad.

“Pasé miedo, no te voy a mentir. Me toqué el tobillo y no me sentí nada bien”, admitió Alcaraz. “Por eso estoy contento de poder haber seguido jugando”.

“Intentaré estar listo para el próximo partido. Tuve mala suerte. En los primeros cinco minutos pensé realmente que no iba a seguir”.

Alcaraz necesitó vendaje antes de continuar el partido y asegurar un lugar en la tercera ronda.

“Me preocupó no tener la confianza para terminar el partido, pero el fisioterapeuta vino e hizo algunas pruebas. Fue bueno que pudiera caminar hasta el banco y eso me dio confianza”.

EVENTO

Carlos Alcaraz, el actual número uno del tenis mundial, encabezará el Miami Invitational a finales de este año, un evento de exhibición de un día que será el primer evento de tenis que se realiza en el estadio de béisbol de los Marlins de Miami.

Programado para el 8 de diciembre en el loanDepot Park, el evento también contará con João Fonseca (42), la número 4 Amanda Anisimova y Emma Raducanu (33).

El torneo incluirá dos partidos individuales, cada uno al mejor de tres sets con un desempate de 10 puntos para decidir un tercer set.

Anisimova, finalista del Abierto de Estados Unidos y Wimbledon este año, se enfrentará a Raducanu, campeona del US Open 2021. Alcaraz, dueño de seis títulos de Grand Slam, jugará contra Fonseca, la promesa brasileña de 18 años. Será el primer encuentro entre Alcaraz y Fonseca.

Molly Pendleton, vicepresidenta senior de Unified Events, que se asocia con loanDepot Park para el evento, dijo que el objetivo es, en parte, hacer crecer el juego del tenis.

“Contar con dos de las estrellas femeninas más brillantes en Anisimova y Raducanu junto con el primer encuentro entre Alcaraz y Fonseca debería resultar en una noche electrizante para los fanáticos del tenis”, afirmó Pendleton en un comunicado.