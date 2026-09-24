Avanza España a semis de Copa Billie Jean King

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SHENZHEN, China.- España accedió a las semifinales de la Copa Billie Jean King por primera vez en 18 años al asegurar el miércoles una victoria por 2-1 sobre Kazajistán en el decisivo partido de dobles, en el que salvó 18 puntos de quiebre.

Cristina Bucsa y Sara Sorribes Tormo cedieron dos de las 20 oportunidades de quiebre que enfrentaron en la victoria 6-2, 7-5 sobre Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva.

España se enfrentará el viernes a Chequia, antes conocida como la República Checa, que llevó a Shenzhen a la campeona de Wimbledon Linda Noskova y a Marie Bouzková.

Las checas vencieron 2-0 a Gran Bretaña para seguir en el intento por un 12do título en el torneo de equipos, anteriormente llamado Fed Cup.

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Estados Unidos, que no se clasificó para las finales, atesora el récord de 18 títulos.

España lo ganó cinco veces en la década de 1990 y la última vez que alcanzó la final fue en 2008.

Jessica Bouzas Maneiro le dio a España la ventaja el miércoles al derrotar a Sonja Zhiyenbayeva por 6-2, 6-2, y luego Kazajistán igualó con la victoria de Yulia Putintseva por 6-2, 3-6, 6-1 sobre Bucsa.

Los otros dos partidos de cuartos de final se disputan el jueves. La bicampeona vigente Italia se enfrenta a China y Ucrania irá contra Bélgica.