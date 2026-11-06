logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Barcelona renueva a Raphinha

Por AP

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Barcelona renueva a Raphinha
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      BARCELONA.- Raphinha acordó un nuevo contrato con el Barcelona que mantendrá al delantero brasileño en el club catalán hasta 2030.

      El Barça anunció el nuevo acuerdo con su máximo goleador el jueves. Su contrato anterior era hasta 2028.

      Raphinha, de 29 años, se ha consolidado como un jugador de clase mundial desde que llegó al Barça procedente de Leeds en 2022. Ha sido fundamental en la conquista de tres títulos de La Liga española, incluidos los dos más recientes, destacándose en el ataque junto con Lamine Yamal.

      "Me siento muy orgulloso por todo aquello que he conquistado en el club, digo individualmente y también colectivamente. Y obviamente espero tener más años si posible", dijo Raphinha posterior al anuncio de su renovación. "Obviamente, si mis piernas me permitan seguir jugando a un alto nivel, me encantaría terminar mi carrera en el club"

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Está teniendo una temporada excepcional tras convertirse en el centrodelantero del equipo. Ha marcado 19 goles en 13 partidos en todas las competiciones, incluidos 15 tantos, la cifra más alta de La Liga.

      "Los números no me los imaginaría llegar en este momento de temporada, me han sorprendido un poco, pero ahora mismo creo que puedo llegar mucho más lejos", destacó. "Para jugar de nueve daría todo lo que tengo para adaptarme lo más rápido posible, y estando cerca de la portería es más fácil con la calidad de equipo que tenemos".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pumas enfrenta a América en el Clásico Capitalino
      Pumas enfrenta a América en el Clásico Capitalino

      Pumas enfrenta a América en el Clásico Capitalino

      SLP

      El Universal

      Pumas busca clasificar a la Liguilla

      Heskey quiere a Gilberto Mora en el Liverpool
      Heskey quiere a Gilberto Mora en el Liverpool

      Heskey quiere a Gilberto Mora en el Liverpool

      SLP

      El Universal

      El exdelantero inglés destacó el atractivo del club para el mexicano

      El fútbol español despide a Jesús de Miguel
      El fútbol español despide a Jesús de Miguel

      El fútbol español despide a Jesús de Miguel

      SLP

      El Universal

      Luis de la Fuente y Florentino Pérez acompañaron a la familia del delantero

      Cruz Azul recupera plantel completo
      Cruz Azul recupera plantel completo

      Cruz Azul recupera plantel completo

      SLP

      El Universal

      Cruz Azul enfrenta a Tigres y Chivas con la misión de cerrar en primer lugar y llegar fuerte a la Liguilla.