Ben Johnson y los Bears, brillan en la Nacional

CHICAGO.- Ben Johnson se quitó la camiseta y posó como un fisicoculturista mientras los jugadores gritaban y cantaban en el vestuario después de que los Bears de Chicago vencieran a los campeones defensores del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia.

La celebración que se volvió viral ciertamente llamó la atención. Incluso la hija pequeña del entrenador en jefe de Chicago tuvo algo que decir al respecto.

“Mi hija de dos años estaba viendo la pantalla del televisor en casa. Ella señalaba la pantalla, ‘Sin camiseta, sin camiseta’. Mi esposa no tenía idea de lo que estaba pasando”, dijo Johnson el lunes. “Así fue como sucedió. Creo que cada vez que tienes la oportunidad de alimentar a la ciudad, quieres hacerlo. Así que, hombre del pueblo.”

Con su energía contagiosa y una creciente cantidad de victorias, Johnson se está ganando el cariño de la gente de Chicago en su primera temporada como entrenador en jefe. Los Bears (9-3) no solo lideran la División Norte de la NFC, sino que también ocupan el primer lugar en la Conferencia Nacional. Han ganado cinco seguidos y nueve de diez, y tratarán de mantener el impulso cuando visiten a su rival divisional Green Bay (8-3-1) el domingo en un enfrentamiento de los dos mejores equipos del sector.

La victoria de 24-15 en Filadelfia el viernes vino con un bono: perros calientes gratis. En octubre, el Wiener’s Circle en el lado norte de Chicago ofreció perros calientes gratis si Johnson se quitaba la camiseta después de una victoria de los Bears. Johnson decidió que el viernes era el momento adecuado para hacerlo.

No falta emoción en Chicago. En el transcurso de un año, los Bears pasaron de despedir al exentrenador Matt Eberflus el día después de una vergonzosa derrota de Acción de Gracias en Detroit, a vencer a los campeones defensores como visitantes en Black Friday.

Han pasado de terminar en el sótano de la división a asegurar una temporada ganadora con cinco juegos restantes. Chicago no ha terminado por encima de .500 desde que el equipo de 2018 ganó la NFC Norte con marca de 12-4. Y con la victoria de Carolina sobre Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles (9-3), los Bears se movieron al primer lugar en la Nacional.