Rompen Astros racha negativa

WEST SACRAMENTO, Cal.- Christian Walker conectó un jonrón e impulsó tres carreras para respaldar una sólida apertura del dominicano Framber Valdez, y los Astros de Houston vencieron el jueves 11-5 a los Atléticos para romper una racha de cinco derrotas consecutivas.

Houston evitó una barrida y puso fin a una racha de siete derrotas consecutivas ante los Atléticos después de comenzar el día un juego detrás de Detroit por el último comodín de la Liga Americana. Los Tigres tienen el criterio de desempate a su favor.

Detroit jugaba más tarde contra los Guardianes de Cleveland.

Nick Kurtz conectó dos jonrones e impulsó tres carreras por los Atléticos. Sacudió un cuadrangular contra Valdez en la sexta entrada y un jonrón de dos carreras contra el dominicano Enyel De Los Santos en la octava.

Los 35 jonrones de Kurtz son la segunda mayor cantidad para un novato de los A’s, solo detrás de los 49 de Mark McGwire en 1987. Conectó nueve jonrones en 11 juegos contra Houston, empatando en el cuarto lugar de más vuelacercas contra los Astros en una sola temporada.

Valdez (13-11) permitió una carrera y siete hits en siete entradas, ponchando a diez y caminando a dos en su 31ª apertura. Tenía un récord de 1-7 con una efectividad de 6.80 en sus nueve salidas anteriores.

Víctor Caratini conectó un sencillo impulsor y Walkerañadió un rodado productor en la primera entrada contra J.T. Ginn para una ventaja de 2-0. Houston nunca miró atrás.

Walker conectó su 24º jonrón en la octava para aumentar la ventaja de los Astros a 11-2.

El venezolano José Altuve se fue de 3-2 con dos carreras impulsadas y dos anotadas y el mexicano Isaac Paredes totalizó dos hits y dos carreras impulsadas.