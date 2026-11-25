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En el marco de la entrega del Premio Estatal del Deporte 2026, realizada en el Teatro de la Paz, el piloto potosino Roberto "Bob" Espinosa, integrante de las Trucks México Series, fue reconocido con el galardón al Mérito Deportivo dentro de la disciplina del automovilismo, en reconocimiento a sus destacadas actuaciones durante la temporada. La ceremonia reunió a los principales exponentes del deporte en San Luis Potosí.

El evento fue encabezado por el director del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE), quien hizo entrega personalmente de la estatuilla al piloto de Dynamic Motorsports. Espinosa destacó durante las 12 carreras de la temporada, en las que consiguió nueve podios, distribuidos en cuatro victorias, cuatro segundos lugares y un tercer puesto, además de registrar un quinto y un octavo sitio, así como un abandono (DNF).

Tras recibir el reconocimiento, Bob expresó su satisfacción por formar parte de la premiación junto a destacados deportistas potosinos y agradeció el respaldo de su familia, su novia, su equipo Dynamic Motorsports y sus patrocinadores, entre ellos Mobil San Luis Potosí, Jorge Cano, Changos Locos, Jacobo Payán, Alex Domínguez, Juan Echeverría, VAMEX y Potosinos por la de Cuadros, quienes han acompañado su trayectoria dentro del automovilismo.

Con este reconocimiento, Roberto Espinosa cierra una temporada importante en su carrera deportiva y comienza a preparar su siguiente desafío en las Trucks México Series, cuya campaña 2027 arrancará en marzo. El piloto potosino buscará mantenerse entre los protagonistas de una de las principales categorías de camionetas del automovilismo nacional y continuar sumando resultados destacados en las pistas del país.

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