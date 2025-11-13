Bores, listo para cerrar temporada

Óscar Bores, piloto potosino del equipo GANE Motorsport, se prepara para disputar la última fecha del serial Karting San Luis 2025 en la categoría OK-N Junior. El joven piloto, originario de San Luis Potosí, se mostró motivado de cara a la competencia final.

“Ya estamos listos para la última carrera de la temporada. Hemos ido de menos a más y esperamos cerrar con un buen resultado. Hemos aprendido mucho y corregido errores. Estamos motivados para esta carrera y queremos dar un buen espectáculo y divertirnos. Quiero agradecer a mi patrocinador Chiquiao Birrierías, a mi equipo y a mi familia, que me han apoyado toda la temporada. Esperamos cerrar bien el año y quedarnos con un podio”, expresó Bores.

La final del Karting San Luis 2025 se correrá en el trazado tres del Circuito Potosí, que tiene una longitud de 1,350 metros, y contará con un total de cinco fechas a lo largo de la temporada. Óscar competirá con el kart número 206, y la actividad de verificación se realizará el domingo 16 de noviembre, mientras que la carrera final, pactada a 15 giros, comenzará a las 15:10 horas.

La categoría OK-N Junior está destinada a jóvenes de entre 12 y 15 años, con un peso máximo de 143 kilogramos, y utiliza karts automáticos de dos tiempos. Esta categoría busca formar jóvenes talentos del kartismo, ofreciendo competencias de alto nivel donde los pilotos perfeccionan sus habilidades y se preparan para avanzar en el automovilismo. En el Circuito de San Luis Potosí, esta categoría ha sido sede de la tercera fecha del Campeonato Nacional de Fórmula Carts.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Óscar Bores ha tenido una trayectoria destacada en el karting regional y nacional. En 2024, culminó en cuarto lugar en el Campeonato Regional de Kartismo del Bajío, consolidándose como un talento emergente del deporte motor mexicano. Su participación en el serial Karting San Luis 2025 refleja su compromiso con su desarrollo y proyección dentro de las competencias de karting.