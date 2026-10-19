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Brian sigue con América

El delantero uruguayo renovó contrato con las Águilas hasta 2030

Por El Universal

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Brian sigue con América
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      México.- El fin de semana del americanismo no pudo ser mejor. Primero, aseguraron el liderato del Apertura 2026 tras vencer al León y después, se anunció la extensión del contrato de Brian Rodríguez por un par de temporadas más.

      Por medio de sus redes sociales, acompañado de un par de imágenes del ´Rayito´, el América compartió que el charrúa firmó hasta 2030.

      "Tenemos Brian Rodríguez para rato. Rayito renovó con Club América. Sigamos rompiéndola juntos", escribió el cuadro de Coapa en la publicación.

      Brian es uno de los futbolistas que, en los últimos mercados, ha sido colocado en el extranjero y recientemente ese fue el caso. Una vez finalizada la Copa del Mundo, la continuidad del extremo uruguayo con los azulcremas estaba en duda por las ofertas que existieron por él, como la del Ajax de Países Bajos.

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      No obstante, el futuro del charrúa apunta a ser las Águilas por un buen rato, luego de firmar por cuatro temporadas. Si bien, esto no garantiza que vaya a cumplir todos los años restantes, ya que en su contrato existirían cláusulas que facilitarían su posible salida al extranjero.

      "Muy feliz de seguir acá con ustedes en casa. Vamos por más", comentó el futbolista del América en un video que el club compartió en sus redes sociales.

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