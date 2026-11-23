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México.- Brock Purdy destrozó a la defensa más reducida de la NFL con tres pases de touchdown en la primera mitad y los 49ers de San Francisco vencieron la noche del domingo por 35-10 a los Vikings de Minnesota en un duelo entre potencias de la NFC.

El partido, disputado ante una estruendosa multitud en el histórico Estadio Azteca, se presentó como un enfrentamiento entre una de las ofensivas más peligrosas de la liga, la de los 49ers (9-1), y una defensa de los Vikings (7-3) que había sacudido con cargas agresivas a los quarterbacks durante toda la temporada.

Los esquemas del coordinador Brian Flores no funcionaron en absoluto contra Purdy, quien desarmó a la defensa de Minnesota con tres series de touchdown en las primeras cuatro posesiones de los Niners. Eso ayudó a San Francisco a construir una ventaja de 28-10 al descanso gracias a un pick-6 de Ji´Ayir Brown contra Kirk Cousins.

Los Niners pusieron el broche de oro en la segunda mitad con una serie de touchdown de 98 yardas que incluyó cánticos de "¡MVP!" para Purdy y culminó con una carrera de 6 yardas de Christian McCaffrey que puso el marcador 35-10 al inicio del cuarto periodo.

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Purdy terminó con 21 completos en 26 intentos para 255 yardas y un índice de pasador de 146, más del doble del 69.5 —el más bajo de la liga— que Minnesota permitía al llegar al partido.

Cousins perdió por segunda vez en tres semanas contra los Niners, y también lanzó un pick-6 en la Semana 9 con los Raiders, en su última titularidad antes de ser traspasado de vuelta a Minnesota. Se convirtió en el primer jugador en la historia en lanzar un pick-6 con dos equipos distintos contra el mismo rival en una temporada. Cousins completó 26 de 38 para 235 yardas y no pudo dar continuidad a su actuación ganadora de la semana pasada con Minnesota en Green Bay.

Los 49ers marcaron el tono desde el inicio, avanzando con facilidad por el campo en una serie de siete jugadas y 72 yardas para abrir el partido. Purdy completó sus cuatro pases para 55 yardas, coronado por un touchdown de 17 yardas a George Kittle. Tras ser frenado en la segunda serie, Purdy anotó en las dos posesiones siguientes. Lanzó un pase de touchdown de 8 yardas a Kittle para poner el 14-7 y luego uno de 4 yardas a Mike Evans que dejó el marcador 21-10.

Brown interceptó entonces a Cousins en la siguiente jugada desde la línea de golpeo y devolvió el balón 18 yardas para el touchdown que rompió el partido.

VIKINGS INTENTAN

UN FAIR CATCH KICK

El público de la Ciudad de México estuvo a punto de ver una de las jugadas más raras de la NFL cuando los Vikings pidieron una recepción libre (fair catch) en su propia yarda 40 con 3 segundos por jugarse en la primera mitad. El entrenador Kevin O´Connell envió a Will Reichard para intentar un fair catch kick, con los equipos alineados como en un saque de salida y sin presión. El intento de 71 yardas —que habría superado el récord de la NFL de 68 yardas establecido por Cam Little la temporada pasada— se quedó apenas corto. Solo ha habido un fair catch kick exitoso en las últimas 50 temporadas, con Cameron Dicker convirtiendo uno de 57 yardas para los Chargers contra Denver en 2024.

EQUIPOS ADOPTAN

ENFOQUES DIVERGENTES

ANTE LA ALTITUD

Los equipos adoptaron enfoques drásticamente distintos para prepararse para el partido, que se jugó a más de 7,300 pies sobre el nivel del mar. Los 49ers pasaron la semana entrenando en la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado —a una altitud de más de 7,000 pies— para aclimatarse.

Los Vikings se quedaron en casa, pero hicieron que los jugadores usaran una sala especial de elevación para los entrenamientos durante las últimas semanas, que reproduce condiciones de 9.000 pies o más sobre el nivel del mar.