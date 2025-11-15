logo pulso
Brillan potosinos en JDECC 2025

Destacaron en la disciplina de karate con un total de tres preseas

Por Romario Ventura

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Brillan potosinos en JDECC 2025

Con orgullo y determinación, atletas potosinos colocaron en lo más alto el nombre de México y de San Luis Potosí durante su participación en los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025, al destacar en la disciplina de karate con una cosecha total de tres preseas: un oro y dos bronces.

El potosino André Rebolledo se convirtió en la figura mexicana al adjudicarse la medalla de oro, consolidando una actuación sobresaliente ante los mejores exponentes de la región. Junto a él, Sebastián Cervantes también tuvo una destacada participación al representar a la Selección Nacional, respaldado por la Federación Mexicana de Deporte Escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CONADE, confirmando su alto nivel competitivo al obtener medalla de bronce.

A su vez, Valeria Juárez sumó otro bronce para la delegación potosina, mostrando técnica, disciplina y carácter en cada uno de sus combates. Los deportistas contaron con el acompañamiento y preparación de la entrenadora Lorena Mendoza, pieza clave en el desarrollo y proyección de estos jóvenes talentos.

En total, México acudió al certamen con 15 atletas distribuidos en 14 categorías, alcanzando una cosecha continental de cuatro medallas de oro, cuatro de plata y seis de bronce, bajo la dirección del entrenador Abraham Merado, reafirmando el crecimiento del deporte escolar y el sólido nivel competitivo del país en este tipo de eventos.

La participación potosina volvió a demostrar el compromiso y la calidad de sus atletas, quienes siguen dejando huella en escenarios internacionales.

