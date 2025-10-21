Buenos resultados en voleibol de la UASLP

Los equipos varonil y femenil de voleibol de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tuvieron una sobresaliente participación en su visita a la ciudad de Querétaro, donde enfrentaron a los representativos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Querétaro y de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), dentro del Circuito Universitario del Bajío.

Los encuentros se caracterizaron por su alto nivel competitivo y lo parejo de las acciones, reflejo del crecimiento que han mostrado los conjuntos de las Águilas de la UASLP en este torneo regional, donde hasta el momento mantienen una buena actuación.

En la rama femenil, las potosinas abrieron su participación enfrentando al ITESM Querétaro, logrando un valioso triunfo en cinco sets con parciales de 22-25, 26-24, 25-19, 12-25 y 15-12. En su segundo compromiso, las Águilas mantuvieron su paso ganador al imponerse nuevamente en un cerrado duelo ante la Universidad Autónoma de Querétaro, también en cinco sets, con parciales de 25-6, 25-23, 22-25, 23-25 y 15-11, sumando así dos victorias importantes en la jornada.

Por su parte, el equipo varonil tuvo un desempeño competitivo. En su primer encuentro cayó ante el ITESM Querétaro en un emocionante duelo que se definió en cinco sets con parciales de 27-25, 21-25, 25-27, 10-25 y 15-10. Sin embargo, en su segundo enfrentamiento ante la Universidad Autónoma de Querétaro, los potosinos mostraron carácter y capacidad de reacción para imponerse con parciales de 25-22, 18-25, 22-25, 25-19 y 15-13, cerrando así su participación con una victoria.

