Burrow en duda para regresar tras lesión

Por AP

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Burrow en duda para regresar tras lesión

CINCINNATI.- El quarterback de los Bengals, Joe Burrow, está muy adelantado en su recuperación de una lesión en el dedo del pie que requirió cirugía, pero sigue cuestionable para el juego del domingo contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

“Creo que Joe ha hecho todo lo posible para ponerse en posición de regresar. Vamos a tomarnos nuestro tiempo con esto. No se ha tomado ninguna decisión. Hoy estuvo limitado en la práctica. Me siento cómodo esperando todo lo que podamos para tomar esta decisión”, señaló el entrenador Zac Taylor.

Burrow necesitaría ser activado de la reserva de lesionados antes de hacer su regreso.

Si Burrow no juega, entonces Joe Flacco hará otra apertura para los Bengals (3-7), quienes han perdido siete de ocho. Aunque Flacco está lo suficientemente sano para comenzar, continúa manejando una lesión en el hombro que lo ha afectado durante el último mes y estuvo limitado en la práctica esta semana.

Aunque Burrow solo tiene tres días completos de práctica, sigue siendo un candidato para comenzar el domingo y hacer su primera aparición desde que se lesionó en una victoria sobre los Jacksonville Jaguars el 14 de septiembre.

“Tengo que tomar esa decisión. Aprovecharemos el tiempo que tenemos. Evaluaremos toda la práctica que tenemos esta semana. Ha hecho todo lo posible para estar listo. Ahora tengo que decidir qué hacemos”, expresó Taylor.

Burrow regresó a la práctica de manera limitada la semana pasada, y luego comenzó a hacer ejercicios de 11 contra 11 en la práctica esta semana.

Mientras Burrow ha estado trabajando para regresar lo antes posible al emparrillado.

