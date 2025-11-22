Niegan a Duarte la libertad anticipada

Ciudad de México.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, permanecerá recluido en el Reclusorio Norte, toda vez que se le negó la libertad anticipada que solicitó desde diciembre del año 2024.

La jueza Ángela Zamorano determinó no otorgarle este beneficio procesal, debido a que el exmandatario no cumplió a cabalidad con los siete requisitos establecidos en Ley Nacional de Ejecución Penal.

A decir de Zamorano Herrera, Duarte de Ochoa no cubrió el requerimiento de no contar con proceso penal vigente, ya que tiene vigente una acusación por el delito de desaparición forzada, en la que un juez decretó el sobreseimiento del proceso penal.

Sin embargo, dicha resolución fue impugnada por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y su resolución se encuentra pendiente, lo que significa que no ha librado la acusación.

Empero, la jueza estableció que el exgobernador de Veracruz, quien en esta ocasión vestía un suéter color caqui, cumplió con buena conducta, pese a las sanciones que tuvo por introducir a su celda artículos no permitidos, como alcohol sólido, un módem, colocar tablas para que no entrara el frío en su estancia y por alterar el orden en la unidad médica.

Asimismo, la juzgadora refirió que Javier Duarte cumplió con el requisito de tener 70% de su condena cumplida, pues ya lleva 95%, es decir, 3 mil 143 días.