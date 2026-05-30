Buscará Cordero seguir líder en Rally de Sierras

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La edición 19 del Rally Sierras del Sur marcará la continuación de la pelea por el Campeonato Mexicano de Rallismo, competencia en la que el piloto potosino Ricardo Cordero llega como líder tras un sólido arranque de temporada.

La competencia, considerada la tercera fecha del campeonato nacional, se celebrará en Tehuacán, Puebla, escenario donde Cordero buscará reafirmar su dominio dentro de la serie mexicana y continuar sumando puntos importantes rumbo al título.

Para el piloto potosino, esta edición representa además una oportunidad de revancha, luego de que en 2025 diversos problemas mecánicos le impidieran quedarse con la victoria en esta misma competencia. "Muy emocionado de correr en Tehuacán, siempre ha sido un rally muy entretenido, ya conocemos bien los caminos y esperamos obtener el mejor resultado", señaló Ricardo Cordero previo al arranque de actividades.

El potosino confirmó que volverá a competir con el Citroën C3 R5, vehículo con el que ha obtenido buenos resultados durante el inicio de campaña. "Estas semanas previas al rally estuvimos probando el auto; en esta ocasión decidimos correr nuevamente con el Citroën C3 R5 ya que nos ha estado dando buenos resultados y el ritmo que hemos llevado con él ha sido gratificante", comentó.

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Asimismo, destacó el trabajo realizado por el equipo 399 Tactical GHR Motorsport, especialmente en la adaptación y ajustes del vehículo para las distintas condiciones del campeonato. "Mi equipo ha sido muy versátil en el cambio de configuración, ya que ha tenido que estar rotando la puesta a punto entre tierra y asfalto en tiempo récord y eso es de agradecerles. Vamos a divertirnos, pero sobre todo vamos por el objetivo de llevarnos la victoria", agregó.

Las actividades del Rally Sierras del Sur comenzarán este sábado 30 de mayo se disputará la jornada principal con ocho etapas cronometradas que definirán al ganador de la competencia. Ricardo Cordero buscará cerrar el fin de semana con una nueva victoria que le permita mantenerse al frente del Campeonato Mexicano de Rallismo.