Buscará Toluca la Campeones Cup

CIUDAD DE MÉXICO.- El Toluca se enfrenta la noche de este miércoles al Galaxy de Los Ángeles, en la Campeones Cup 2025.

Los Diablos Rojos se clasificaron a esta competición luego de haber derrotado (1-3) al América en el Campeón de Campeones 2024-25, mientras que los californianos hicieron lo propio al ganar el título en la MLS.

A pesar de que ya ha conseguido dos campeonatos con la institución escarlata, Antonio Mohamed no está conforme y sueña con “seguir construyendo historia”.

Por tal motivo, el “Turco” dejó claro que su Toluca saldrá al Dignity Health Sports Park con la “motivación y exigencia” necesarias para quedarse con el título.

“No hay mejor satisfacción que ganarlo, ese es el objetivo que tiene este grupo, y por eso venimos, para buscar lo máximo, que es ganar. El equipo tiene que competir hasta el final y tener esa hambre de gloria, que estoy seguro que nosotros tenemos”, declaró.

El entrenador argentino también reconoció el potencial que tiene el Galaxy, pero confía en la calidad de su equipo para llevarse la victoria.

“Tienen diferentes individualidades, [pero] estamos preparados para defender muy bien y atacar bien. Realmente, sabemos el grado de dificultad que va a representar el partido, y nos sentimos listos para afrontar este compromiso”, mencionó Mohamed.