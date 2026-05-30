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CAFA premia a ganadores de su carrera

Por Romario Ventura

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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CAFA premia a ganadores de su carrera
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      En una ceremonia realizada en el Centro Cultural "Julián Carrillo", ubicado en la esquina de las calles Jdn. Guerrero y Galeana, frente al Jardín de San Francisco, la organización de los Centros de Acondicionamiento Físico Atlético (CAFA) llevó a cabo la entrega de trofeos a los ganadores de la Carrera del 46 Aniversario, celebrada recientemente en los terrenos de la tradicional Cañada del Lobo.

      El evento formó parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de una de las organizaciones deportivas más representativas de San Luis Potosí, fundada originalmente en el Parque de Morales y que posteriormente amplió sus actividades al Parque Tangamanga I y al entonces Campamento Aeróbico Aeropuerto, hoy ubicado dentro del Parque Tangamanga II, con el objetivo de fomentar la actividad física entre los habitantes de distintos sectores de la ciudad.

      Durante la ceremonia fueron reconocidos los tres primeros lugares de cada categoría en las ramas femenil y varonil, quienes destacaron por su desempeño en la competencia atlética.

      En la rama femenil, las campeonas por categoría fueron Valentina Cuevas (15-19 años), Azucena B. Gina Jiménez (20-29 años), Sandra Torres (30-39 años), Itzel Calderón (40-49 años), Erika Aidé Orozco (50-59 años) y Elia Castro Araujo (60-69 años).

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      Por su parte, en la rama varonil los primeros lugares correspondieron a Jaime Sánchez Ramírez (15-19 años), Arturo Vázquez Ruíz (20-29 años), Jacobo O. Moreno (30-39 años), Héctor Macías Robledo (40-49 años), Melitón Espinosa (50-59 años), José L. Medina N. (60-69 años), José Mata (70-79 años) y Alfredo Posadas R. (80 años y más).

      Además de los reconocimientos individuales, se entregaron premios especiales a destacados participantes y grupos que han contribuido al desarrollo del atletismo recreativo en la entidad.

      El Trofeo a la Familia Deportista fue otorgado a la Familia Yáñez Villagrán, mientras que el reconocimiento al grupo con mayor número de atletas inscritos correspondió a CAFA. Asimismo, el Premio al Mérito Deportivo fue entregado al equipo "Runners 99", en reconocimiento a su trayectoria y aportación al deporte.

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