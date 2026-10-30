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Nadador potosino conquista dos oros

René Pierdant logró la gesta en el PanAm Aquatics Masters Championships

Por Romario Ventura

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Nadador potosino conquista dos oros
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      El Club Deportivo Potosino destacó en los 10.ºPanAm Aquatics Masters Championships 2026, competencia internacional que se celebra del 19 al 29 de octubre en Buenos Aires, Argentina, con la participación de atletas máster de diferentes países del continente. Entre los representantes del club, René Pierdant sobresalió al conquistar dos medallas de oro, una de ellas acompañada de un récord mexicano.

      Pierdant se adjudicó el primer lugar en la prueba de 50 metros dorso, estableciendo un nuevo récord mexicano, resultado que representa uno de los logros más destacados para la delegación potosina en el certamen. Además, consiguió la medalla de oro en los 100 metros dorso, con lo que sumó dos preseas doradas a su participación internacional.

      Por su parte, Mauricio Muriel también tuvo actividad en la justa continental y logró el séptimo lugar en los 50 metros pecho, además de finalizar en la décima posición en la prueba de 800 metros libre. Sus resultados contribuyeron a la presencia del Club Deportivo Potosino en distintas pruebas del programa de natación máster.

      En la rama femenil, Irma Fernanda Magaña obtuvo dos sextos lugares, en los 400 metros combinado y los 200 metros mariposa. Con estas actuaciones, los tres nadadores representaron al club potosino en una competencia que reúne a deportistas máster y reconoce el esfuerzo, la disciplina y la continuidad en la práctica deportiva.

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      El Club Deportivo Potosino reconoció también la labor del entrenador Venustiano, por su dedicación, compromiso y acompañamiento durante la preparación de los nadadores. La actuación de René Pierdant, Mauricio Muriel e Irma Fernanda Magaña deja como saldo dos medallas de oro y un récord mexicano, además de resultados destacados en las pruebas en las que participaron en Buenos Aires.

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