Canelo quiere despedirse del boxeo en el Azteca

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Saúl 'Canelo' Álvarez está en una etapa decisiva de su carrera, consolidándose como una de las figuras más prominentes en la historia del boxeo mexicano. Reconocido tanto por su habilidad en el cuadrilátero como por su influencia en el ámbito deportivo global, Álvarez ha construido un legado que será difícil de igualar en las futuras generaciones.

A medida que se acerca el final de su trayectoria, el boxeador oriundo de Guadalajara ha expresado su deseo de despedirse del deporte en México. Este próximo mes, se preparará para enfrentar al francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. A la par de su preparación, Canelo empieza a visualizar su despedida, con un lugar especial en mente: el Estadio Azteca.

El Estadio Azteca, famoso por ser un icono del deporte en México y por su papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026, es el escenario que Álvarez considera perfecto para una de sus últimas peleas. El boxeador ha elogiado la atmósfera del estadio, destacando la energía y la conexión emocional que percibió durante el evento deportivo. Protagonizar una pelea en ese recinto significaría mucho tanto para Álvarez como para sus seguidores.

Mientras el púgil espera que su sueño de una despedida en el Estadio Azteca se haga realidad, ha surgido un interés notable por parte de otros boxeadores. Uno de los que se ha manifestado es Omar Chávez, hijo del legendario Julio César Chávez, quien ha lanzado un reto abierto a Canelo a través de las redes sociales. Chávez ha declarado su intención de enfrentar al campeón mexicano, añadiendo un toque de expectativa a lo que podría ser una despedida memorable para Álvarez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La trayectoria de Canelo no solo ha transformado el boxeo, sino que también ha elevado el perfil del deporte en México. Su legado perdurará más allá de los títulos y los combates en el cuadrilátero. Con la mirada puesta en el futuro, Canelo Álvarez sigue dejando huella en un deporte que, indudablemente, le debe gran parte de su prominencia actual.