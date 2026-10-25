Pumas empatan 1-1 con Tigres en homenaje a Hugo Sánchez

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El Club Universidad Nacional se enfrenta a una situación complicada tras no lograr una victoria en el partido homenaje a Hugo Sánchez, con motivo del 50 aniversario de su debut profesional. El encuentro, realizado en el estadio Olímpico Universitario, finalizó en un empate 1-1 frente a Tigres, un resultado que dejó insatisfechos a los seguidores y al equipo, quienes esperaban un triunfo en honor al exjugador.

Los Pumas comenzaron el partido con una ventaja gracias al gol de Robert Morales, que parecía asegurarles los tres puntos. Sin embargo, en los minutos finales del encuentro, el equipo de San Nicolás de los Garza logró igualar el marcador, lo que resulta crítico para las aspiraciones de clasificación a la Liguilla. Después del partido, el entrenador Esteban Solari asumió la responsabilidad de esta situación y reconoció las deficiencias que han afectado al equipo.

"La contundencia y sostener el marco en cero son aspectos que debemos mejorar. Somos un equipo que recibe pocas llegadas, pero nos convierten con demasiada frecuencia. Esto es responsabilidad nuestra y debemos trabajar en ello", declaró Solari. El técnico también mencionó que la derrota del partido anterior ante Santos, donde su equipo jugó gran parte del partido con un hombre menos, dejó secuelas físicas en los jugadores, lo que afectó su desempeño en este encuentro.

A pesar del resultado desfavorable, Solari destacó el rendimiento de su equipo durante gran parte del partido, especialmente en la primera mitad. Afirmó que el equipo generó numerosas oportunidades de gol y controló el juego, pero lamentó que una sola llegada de Tigres resultara en un empate.

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En relación al homenaje a Hugo Sánchez, el entrenador resaltó la importancia de este evento para el club y su historia. "Hugo es una parte fundamental de esta institución, su legado es motivo de orgullo para todos nosotros. Este homenaje es más que merecido, y su figura debería inspirarnos a construir nuestra propia historia", comentó.

Finalmente, el entrenador expresó su esperanza de que Sánchez haya disfrutado del homenaje y reiteró la necesidad de que el equipo adopte los valores que él representa. A medida que avanza la temporada, los Pumas deberán trabajar para mejorar su rendimiento y alcanzar sus objetivos en la liga.