Canel´s Racing inicia con fuerza

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La actividad de la sexta fecha de la temporada 2026 de NASCAR México Series comenzó este viernes en el Autódromo de Querétaro, ubicado en las instalaciones del Eco Centro Expositor de la Unión Ganadera, donde los pilotos del equipo Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis, Max Gutiérrez y Rubén García Jr., tuvieron una destacada actuación durante las prácticas y la sesión de calificación.

Desde temprana hora, el equipo técnico trabajó en la preparación de los autos #23 y #88 para cumplir con la inspección reglamentaria y dejar ambas unidades listas para afrontar las primeras actividades en pista.

En la primera práctica, Max Gutiérrez, al volante del auto #23, mostró un ritmo competitivo al registrar un tiempo de 29.866 segundos, suficiente para finalizar la sesión en la primera posición. Por su parte, el líder del campeonato, Rubén García Jr., colocó el auto #88 dentro de los mejores cinco al detener el cronómetro en 29.926 segundos, ubicándose finalmente con el cuarto mejor registro.

Para la segunda práctica, tras realizar diversos ajustes mecánicos en ambos vehículos, los pilotos regresaron al óvalo queretano con el objetivo de mejorar sus tiempos. Max volvió a ser protagonista al marcar 29.615 segundos, resultado que le permitió finalizar en el segundo puesto de la sesión, mientras que Rubén registró 29.900 segundos, colocándose en la novena posición y preparando el terreno para la clasificación.

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En la sesión clasificatoria, Max Gutiérrez fue el duodécimo piloto en salir a pista, seguido inmediatamente por Rubén García Jr.. Ambos lograron avanzar a la ronda definitiva del Top 10, gracias a sus buenos registros en la primera fase.

Al finalizar la clasificación, Max Gutiérrez aseguró la segunda posición de salida con un tiempo de 29.574 segundos, mientras que Rubén García Jr. se ubicó en el quinto puesto de la parrilla con un registro de 29.833 segundos, dejando al equipo Canel´s Racing bien posicionado para buscar el triunfo.

La actividad continúa con la disputa de la carrera Querétaro 140, competencia pactada a 140 vueltas, con un stage en el giro 65 y un tiempo máximo de 100 minutos, donde ambos pilotos buscarán sumar puntos importantes en la lucha por el campeonato de NASCAR México Series.