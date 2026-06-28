CDP inicia un nuevo ciclo

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El Club Deportivo Potosino llevó a cabo la ceremonia oficial de entrega de nombramientos a los presidentes de las comisiones deportivas, institucionales y por asamblea que integrarán los trabajos correspondientes al periodo 2026-2027, en un acto que reafirmó el compromiso de la institución con el fortalecimiento de sus actividades deportivas, sociales y administrativas.

La ceremonia, celebrada este sábado contó con la presencia de los presidentes de las distintas comisiones, integrantes del Honorable Consejo de Administración y de la Comisión de Sociales 2026-2027, quienes acompañaron este importante evento para la vida institucional del club.

En el área deportiva fueron designados los responsables de disciplinas como Aerocardio: Laura Elena Rangel Marroquín; Acondicionamiento Físico: Daniela Rodríguez Padrón; Atletismo: Gerónimo Siller Berrón; Baile Matutino: Gabriela Moreno Martínez; Baile Vespertino: María Angélica Gutiérrez Navarro; Basquetbol: Jorge Humberto Álvarez Farías; Boliche: Eduardo Guardiola Villalobos; Box: Guillermo Alcocer Gouyonnet; Caminata: Federico Enríquez Carlín; Fisicoculturismo: Humberto Vidal Berrones Guerrero.

Fitness y Funcional: Luis Guillermo Cárdenas Aranda; Fitness 60+: Estela Tobías Martínez; Frontenis: Luis Fernando Fernández Montiel; Fútbol: Claudio Valle Portilla; Gimnasia Artística: Alma Delia Rodríguez Fernández; Gimnasia Rítmica: Giselle Báez Hernández, Natación Infantil-Juvenil: Gabriela Berrón Espinosa; Natación Máster: María del Rocío Ortiz Viramontes; Pádel: Juan Antonio Lira Alvarado.

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Patinaje Artístico: Erika Lagunas Zúñiga; Raquetbol: Adda María Azcona de la Colina; Squash: José Luis de los Santos Olivo; Spinn: María del Carmen Romero Benavente; Tenis: Óscar Macías Delgadillo y Sandra Correa Viramontes; TRX: Mónica Portillo Martínez; Yoga: Luz Imelda Chávez Morelos Zaragoza.

También se formalizaron las comisiones nombradas por la Asamblea, entre ellas la Comisión de Honor, la Comisión de Finanzas y la Comisión Coordinadora de Elecciones, además de designarse a los responsables del Comité Organizador de la Carrera de Aniversario 2026 y del San Luis Open Challenger 2027, dos de los eventos más representativos de

la institución.

Como parte del programa, el presidente del Honorable Consejo de Administración 2026-2027, Ing. Vicente Ruiz Rodríguez, dirigió un mensaje a los nuevos titulares de las comisiones, agradeciéndoles por aceptar la responsabilidad y exhortándolos a trabajar de manera coordinada en beneficio del Club Deportivo Potosino.