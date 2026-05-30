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Cefor, por su pase a final en 3 categorías

Por Romario Ventura

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Cefor, por su pase a final en 3 categorías
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      Los equipos de Cefor Promotora San Luis se declararon listos para afrontar los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga Nacional de Futbol Amateur, con la misión de conseguir su clasificación a la gran final en las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17.

      En la categoría Sub-13, Cefor Promotora San Luis llega al compromiso de vuelta con desventaja mínima luego de caer 1-0 frente a Tuneros de Matehuala en el encuentro de ida. 

      A pesar del marcador adverso, existe confianza en el plantel potosino para remontar la serie y conseguir el boleto a la final.

      Por su parte, el conjunto Sub-15 empató sin goles ante Alacranes de Aguascalientes en el primer duelo semifinal, dejando completamente abierta la eliminatoria para el partido definitivo.

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      Mientras tanto, en la categoría Sub-17, Cefor Promotora San Luis consiguió una importante ventaja tras derrotar 3-1 a la Escuela Jaime Correa de Aguascalientes, resultado que les permite llegar con mayor tranquilidad al encuentro de vuelta.

      Los compromisos definitivos se disputarán este fin de semana en las instalaciones de Los Delfines y en Matehuala.

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