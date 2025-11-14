logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

“Checo” Pérez vuelve a la pista

El piloto mexicano corre por primera vez con Cadillac en un test en Imola

Por El Universal

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
“Checo” Pérez vuelve a la pista

México.- Sergio Pérez sigue con su preparación de cara al regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, la nueva escudería que llega a la categoría reina para 2026. Dentro de sus preparativos del mexicano está volverse a acostumbrar a estar detrás del volante, algo que ya comenzó a hacer en el circuito de Imola.

Abordo del Ferrari SF-23, pintado de negro en su totalidad, “Checo” rodó en el icónico circuito italiano para que el equipo estadounidense comience a recolectar datos, para practicar las paradas en los pits y revisar los distintos procesos que implementarán para el próximo año.

Al ser una escudería en desarrollo, Cadillac aún no cuenta con su propio auto, es por esa razón que utilizaron uno del equipo italiano, pero tuvieron que adquirir uno de hace dos años por una cuestión reglamentaria. Además, Ferrari será la encargada de proporcionarles su unidad de potencia hasta que ellos desarrollen la suya.

Antes de regresar a las pistas, el mexicano había estado haciendo su trabajo solamente en simuladores, por lo que este paso fue importante en la tarea del equipo respaldado por General Motors para seguir recolectando información que ayude al equipo de ingenieros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Valtteri Bottas, compañero de “Checo” en la escudería, sigue sin estar tan involucrado en el proyecto, ya que aún pertenece a Mercedes, donde se desempeña como piloto de reserva y por estar bajo contrato no puede formar parte de estas pruebas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alcaraz sella el No. 1 del mundo
Alcaraz sella el No. 1 del mundo

Alcaraz sella el No. 1 del mundo

SLP

AP

Termina primero en el ranking tras victoria en las Finales de la ATP

Uruguay convoca a jugadores de Liga MX
Uruguay convoca a jugadores de Liga MX

Uruguay convoca a jugadores de Liga MX

SLP

El Universal

Surgen campeones del Serial Ciclista
Surgen campeones del Serial Ciclista

Surgen campeones del Serial Ciclista

SLP

Romario Ventura

La competencia reunió a pedalistas de diferentes municipios

Pats de NE se imponen a Jets de Nueva York
Pats de NE se imponen a Jets de Nueva York

Pats de NE se imponen a Jets de Nueva York

SLP

EFE