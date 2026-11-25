Cherki evita el drama
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A cinco minutos del final, una acción individual de Rayan Cherki evitó una nueva derrota del Manchester City ante un Napoli que estuvo dos veces por delante (2-2). El punto mantiene al equipo de Enzo Maresca entre los ocho mejores de la fase liga de la Champions, pero confirma su delicado momento.
Desde la sanción de la Premier por irregularidades financieras, el conjunto inglés vive una profunda crisis de juego y resultados. Tampoco el Napoli de Massimiliano Allegri, marcado por el regreso de Kevin De Bruyne al Etihad, atraviesa su mejor etapa en la zona baja de la tabla, aunque supo explotar las grietas locales tras el descanso.
Rasmus Hojlund adelantó a los italianos al minuto 55 tras un pase de Billy Gilmour. El City reaccionó con el ingreso de Doku y Ndiaye, empatando al 67 mediante un disparo de Ayyoub Bouaddi. Sin embargo, el desorden inglés permitió a Noa Lang firmar el 1-2 a centro de Spinazzola. Sin noticias de Erling Haaland y en plena avalancha final, Cherki cruzó un balón imparable para Milinkovic-Savic, rescatando un empate que transforma los pitos en alivio.
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