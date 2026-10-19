Chihuahua se corona campeón

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El Campeonato Nacional ADEMEBA U14 Varonil San Luis Potosí 2026 llegó a su conclusión con una emocionante final en el gimnasio del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP), donde Chihuahua confirmó su condición de favorito al derrotar a Nuevo León por marcador de 76-60. Con este resultado, el representativo chihuahuense se quedó con el título nacional, en una definición que reunió a dos de las selecciones más destacadas de la nación.

Antes de la gran final se disputaron los encuentros de semifinales, así como el partido por el tercer lugar. En este penúltimo compromiso, Jalisco se quedó con el triunfo al derrotar al Estado de México por marcador de 82-67, resultado que le permitió subir al podio nacional.

El encuentro comenzó con intensidad por parte de ambos equipos, aunque Chihuahua logró tomar ventaja desde el primer periodo, que concluyó 19-15. Para el segundo cuarto, el conjunto del norte amplió su dominio con un parcial de 22-14, por lo que llegó al descanso con una ventaja de 41-29, obligando a Nuevo León a buscar una reacción para mantenerse en la pelea por el campeonato.

Durante el tercer periodo, Chihuahua mantuvo el control del encuentro y consiguió ampliar la diferencia con un parcial de 26-11, colocando el marcador 67-40 antes del último cuarto. En el último periodo, Nuevo León mostró capacidad de respuesta y logró imponerse parcialmente por 20-9; sin embargo, la diferencia acumulada en los tres primeros cuartos resultó determinante. Chihuahua administró su ventaja y aseguró la victoria por 76-60 para coronarse campeón nacional de la categoría U14 Varonil, mientras que Nuevo León concluyó como subcampeón.

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La plantilla del equipo campeón estuvo integrada por Omar Jared Carrillo, Luis Emilio Muñoz, Santiago Ortega, Luis Ibarra, Matías Ruezga, Santiago Ruiz, Cristóbal Casas, Diego Miranda, Octavio Bermúdez, Allen Torres, Fabián Trejo y Santiago Rivas. El conjunto fue dirigido por el entrenador Omar Carrillo, con Iván de Lara como asistente técnico.

De esta manera, Chihuahua reafirmó su condición de potencia en el baloncesto de la categoría U14 al conquistar su segundo campeonato nacional consecutivo y venciendo al mismo estado de la edición 2025, consolidando el trabajo realizado por sus jugadores y cuerpo técnico durante la competencia celebrada en territorio potosino.