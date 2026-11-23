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GUADALAJARA.- Chivas recuperó el poderío y el respeto en casa. El Rebaño Sagrado aprovechó su condición de local para derrotar 1-0 a Cruz Azul, logrando así el liderato general.

El encuentro fue cerrado de principio a fin, con mucha lucha, entrega y táctica. Ambos equipos entendieron que un error podía marcar la diferencia y así ocurrió. Al minuto 21, Willer Ditta falló en un despeje y el balón quedó en los pies de Richard Ledezma, quien mandó un centro preciso para que Efraín Álvarez marcara un auténtico golazo.

La anotación provocó un cambio en el comportamiento de los celestes. La frustración comenzó a hacerse evidente en jugadores como Rodolfo Rotondi y Charly Rodríguez, quienes recibieron tarjeta amarilla por sus reclamos y entradas.

Para la segunda mitad, La Máquina salió con otra actitud y dejó de lado parte de sus precauciones para buscar el empate. Rotondi tuvo una oportunidad clara al minuto 50, pero su disparo se marchó por encima de la portería de Raúl Rangel.

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Al minuto 64, Agustín Palavecino estuvo cerca de devolverle la vida al campeón, pero su disparo se estrelló en el poste. Rangel siguió la trayectoria del balón con la mirada mientras el esférico se negaba a entrar. Chivas resistió los intentos celestes y mantuvo el orden defensivo. Con este resultado, el Guadalajara llegó a 33 unidades, aseguró el liderato y enfrentará a Pachuca en los cuartos de final. Cruz Azul, por su parte, terminó en segunda posición la fase regular. Tras este tropiezo y ahora tendrá que enfrentar a León como su rival en la Fiesta Grande.